Albissola Marina: successo per la serata dedicata al Baccalà alla Pignatta Rossa

Ancora una volta la Pignatta Rossa ArTrattoria registra il tutto esaurito per le sue serate a tema. L’appuntamento dedicato al baccalà, ingrediente simbolo della cucina mediterranea e della tradizione ligure, ha confermato il successo della formula che unisce cucina e racconto. Il gustoso percorso gastronomico è stato accompagnato dai racconti del giornalista Claudio Porchia, che ha guidato gli ospiti attraverso riferimenti storici, tradizioni e curiosità legate all’uso del baccalà nella cultura gastronomica italiana.

La serata si è sviluppata come un percorso tra memoria e tecnica. In apertura una polpetta di baccalà, leggera e sapida, pensata per introdurre il tema senza eccessi.

A seguire un carpaccio di baccalà con quenelle di patate al basilico, cipolle al balsamico e limone caramellato: un equilibrio calibrato tra freschezza, acidità e sapidità.

La Buridda di baccalà con patate ha riportato il pubblico nel solco più autentico della tradizione ligure, con il suo carattere domestico e riconoscibile.

In chiusura, un semifreddo agli agrumi, coerente nella scelta di pulire il palato e concludere su note luminose e aromatiche.

I piatti a base di stoccafisso e baccalà resteranno disponibili in carta fino a domenica, a conferma del successo della proposta.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 25 marzo e propone un tema originale: il riso Carnaroli Selezione Isos interpretato in abbinamento ai fiori eduli. Anche in questa occasione la cena sarà accompagnata dal racconto di Claudio Porchia.

Il menù si apre con un cestino di riso croccante che accoglie una macedonia di fiori e frutta fresca, dove i petali introducono note aromatiche leggere e sfumature vegetali.

Segue un risotto al radicchio, gorgonzola, bacon croccante e petali di begonia. L’amaro del radicchio incontra la cremosità dell’erborinato; il bacon aggiunge struttura e sapidità, mentre la begonia, con la sua naturale acidità agrumata, alleggerisce e vivacizza l’insieme.

Il percorso prosegue con uno sformatino di riso al nasturzio accompagnato da magatello tonnato: la lieve piccantezza del fiore dialoga con la morbidezza della carne e con la salsa tonnata, in un piatto che intreccia orto e tradizione piemontese.

Il dessert propone un salame dolce al cioccolato con riso soffiato e viole cristallizzate. Il croccante alleggerisce la struttura del dolce, mentre la viola aggiunge una nota floreale elegante. In abbinamento, un calice di Moscato di Alice Bel Colle, aromatico e fresco.

Vini: Parallelo 41 Sella e Mosca Torbato Alghero bianco.

Prezzo 50 € compreso caffè ed una bottiglia di vino ogni 4 persone.

Intanto proseguono i preparativi per martedì 4 marzo, quando la Pignatta Rossa celebrerà i dieci anni di attività con una serata speciale dedicata ad amici e clienti. Non soltanto una ricorrenza, ma un momento per raccontare un percorso che ha intrecciato cucina, arte e comunità. La Pignatta Rossa, inserita fra i Ristoranti della Tavolozza, si trova in via Italia, al numero 55, nella splendida cornice di Albissola Marina.

Informazioni e prenotazioni Tel. 349 546 5722