ANED Savona ricorda lo sciopero del 1° marzo 1944: memoria della deportazione operaia e nuove pietre d’inciampo a Stella

Nell’anniversario degli scioperi e della deportazione operaia da Savona e provincia, il 4 marzo sarà per Savona una giornata importante di commemorazione, per ribadire la centralità della lotta antifascista nella Liberazione dell’Italia dal fascismo.

"Quelle giornate di sciopero diedero però avvio a una tremenda rappresaglia e alla repressione nazista, con la deportazione dall’Italia di 40.000 prigionieri politici: donne e uomini che fecero la “scelta” personale di opporsi alla ferocia della dittatura fascista e nazista e che, per quella scelta, pagarono un tributo di sangue enorme nei campi di sterminio di Mauthausen, Flossenbürg, Ravensbrück, Dachau e in migliaia di altri lager nazisti. Dalla provincia di Savona furono circa 2.500 i lavoratori deportati nei campi della morte delle SS e più del 90% non fece più ritorno", spiega Simone Falco, presidente della sezione ANED ETS Savona–provincia.

"Tra questi vi furono Eugenio Pertini, antifascista e fratello dell’amato e indimenticabile Presidente Sandro Pertini, e Giovanni Cipresso, ai quali nel pomeriggio del 4 marzo, a Stella, verranno posate le pietre d’inciampo".

"Dopo la deposizione di una corona d’alloro alla lapide dei deportati del 1° marzo – che, grazie all’Amministrazione comunale di Savona e su richiesta dell’ANED di Savona, è stata ricollocata ai piedi della Fortezza del Priamar – si terrà nella Sala della Sibilla un incontro. Oltre ai saluti istituzionali del sindaco di Savona, Marco Russo, e delle altre autorità, dell’Istituto per la Storia della Resistenza di Savona, dell’ANED provinciale di Savona e dei sindacati, sarà ricordata la centralità della lotta e delle deportazioni di lavoratori e lavoratrici. È prevista inoltre la testimonianza di Diomira Pertini, cui seguirà la premiazione degli studenti savonesi vincitori del concorso ANED 2025, che parteciperanno al viaggio-pellegrinaggio della Memoria nei campi di sterminio il prossimo mese di maggio".

"Nel pomeriggio, presso la casa natale della famiglia Pertini a Stella San Giovanni (Savona), il Comune di Stella, in collaborazione con la sezione ANED di Savona, poserà la pietra d’inciampo in ricordo perenne del sacrificio di Eugenio Pertini, deportato politico nel campo di sterminio di Flossenbürg, dove fu trucidato dalle SS durante la marcia della morte il 20 aprile 1945, e in memoria di Giovanni Cipresso, anch’egli deportato politico nel campo di Mauthausen e assassinato nel sottocampo di Melk il 29 novembre 1944".

"La giornata della Memoria sarà arricchita dalla presenza di Diomira Pertini, figlia di Eugenio e attuale presidente dell’ANED di Verona – dichiara il presidente dell’ANED di Savona, Simone Falco –. L’82° anniversario dello sciopero e della deportazione politica rappresenta per la sezione di Savona, per gli studenti, per i familiari dei sopravvissuti e per tutta la comunità antifascista un momento molto importante, per portare avanti il messaggio di pace e di giustizia sociale scritto dai sopravvissuti nei giuramenti dei campi nazisti".

"In occasione della cerimonia di posa delle pietre d’inciampo, il sindaco di Stella, Andrea Castellini, conferirà la cittadinanza onoraria a Diomira Pertini e a Umberto Voltolina. Saranno inoltre presenti, insieme ad ANED nazionale e a una delegazione della sezione di Verona, l’assessore alla Memoria storica del Comune di Verona, Jacopo Buffolo, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale scaligera", conclude Falco.