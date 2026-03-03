Cairo celebra la Festa della Donna con il convegno sulla prevenzione femminile: "Proteggere oggi la salute di domani"

La Giornata Internazionale della Donna non è solo una ricorrenza per celebrare le conquiste sociali, politiche ed economiche del genere femminile, ma rappresenta anche un momento importante per accendere i riflettori su un diritto fondamentale: la salute. In occasione dell’8 marzo, l’Amministrazione comunale intende promuovere una "cultura della prevenzione" che accompagni la donna in ogni stagione della vita.

Prevenire significa ridurre i rischi, diagnosticare precocemente e garantire una qualità di vita migliore. Troppo spesso, nella frenesia della quotidianità e nel carico di responsabilità familiari o lavorative, le donne mettono la propria salute in secondo piano.

Venerdì 6 marzo, alle ore 18, presso la biblioteca civica di Palazzo Scarampi, si terrà il convegno "La prevenzione al femminile. Proteggere oggi la salute di domani". Per l’occasione, moderata da Luca Corti (Direttore Distretto delle Bormide Asl 2), la Dott.ssa Tiziana Catzeddu (Breast Unit, Asl 2) tratterà di “Tumore della mammella nella donna: prevenzione, aggiornamenti e prospettive future”; la Dr.ssa Alessandra Franco (Responsabile della Segreteria Organizzativa Screening, Asl 2) relazionerà su "Tumore del collo dell’utero: dalla vaccinazione HPV agli screening di popolazione"; il Prof. Simone Ferrero (Università degli Studi di Genova) parlerà de "La prevenzione del tumore ovarico ed endometriale: stato dell’arte e sfide aperte". Al termine è prevista una discussione sui temi trattati.

Questo evento si propone come un ponte tra le eccellenze sanitarie del territorio e le donne. L’obiettivo è creare consapevolezza, facilitare l’accesso agli screening e abbattere la paura della diagnosi. Prevenire significa anche "rispondere" e "raccogliere" le necessità di cura, promuovendo una cultura medica che riconosca le differenze di genere.

"Siamo fortemente convinti che sia fondamentale sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione e sulla promozione di stili di vita sani, e siamo certi che questo appuntamento, dedicato alle donne, abbia un’importanza cruciale per la loro salute e per il loro benessere", spiega il sindaco Paolo Lambertini. "La Festa della Donna si trasforma così in una presa di coscienza collettiva. Invitiamo tutte le donne a fare un regalo a se stesse: il regalo del tempo dedicato alla propria salute".