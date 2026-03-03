"La Croce: salvezza o scandalo", l'8 marzo una conversazione a Savona

Domenica 8 marzo alle ore 16:30 nella Parrocchia San Paolo Apostolo, nel quartiere Oltreletimbro, si svolgerà la conversazione sul tema "La Croce: salvezza o scandalo" insieme a don Giuseppe Noberasco, docente alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, con riflessioni a partire dal saggio "Gesù e Cristo" di Vito Mancuso.

"Gesù nacque a Nazareth, Cristo a Betlemme - si legge nella scheda della Garzanti, che edita il volume - Gesù aveva un padre terrestre, Cristo era il Figlio Unigenito del Padre celeste. Gesù aveva quattro fratelli e un numero imprecisato di sorelle, Cristo era figlio unico. Gesù denunciava le ingiustizie, Cristo toglieva il peccato del mondo. Gesù morì gridando la sua disperazione, Cristo la sua vittoria. Se nessuno di noi ha incontrato Gesù, tutti noi abbiamo però incontrato Cristo. Chi fu dunque Gesù e chi Cristo? Di chi parliamo quando ci riferiamo a Gesù-Cristo?".

Se già in precedenza Mancuso aveva indagato il ruolo di Gesù come maestro di vita spirituale, accanto ad altri tre grandi maestri dell’umanità (Socrate, Buddha e Confucio), ora in quest’opera capitale e innovativa raccoglie le ricerche e le riflessioni di una vita, dimostrando come la fede cristiana sia il frutto di una tradizione che, a partire da fatti documentati, si è a poco a poco arricchita di nuovi significati e simboli.

L'autore non si limita tuttavia a districare la "Storia" (Gesù) dall’"Idea" (Cristo) ma arriva a riconoscere come, lungi dall’essere incompatibili tra loro, esse rappresentino due dimensioni costitutive di ognuno di noi. Se infatti la dottrina di cui il cristianesimo istituzionale è portavoce appare ormai insostenibile, è vero però che dell’unione di queste due dimensioni noi abbiamo bisogno, oggi più che mai. Proprio nella loro distinzione e nella loro integrazione consiste il duplice scopo, storico e teologico, di questo libro.