Benemerenza civica a Paolo Sarullo: è la proposta della minoranza di Albenga

“Il 26 febbraio scorso Paolo Sarullo è intervenuto in videocollegamento durante il Festival di Sanremo 2026, un evento seguito da milioni di persone in Italia e nel mondo. In quell’occasione ha lanciato in tv un messaggio semplice ma fortissimo: il perdono, la dignità, la forza morale e l’impegno contro la violenza. La sua testimonianza nasce da un fatto grave avvenuto nella nostra città. Un episodio che ha segnato profondamente lui, la sua famiglia e tutta la comunità ingauna".

Lo dichiara il consigliere comunale di minoranza di Albenga Nicola Podio.

"Paolo - prosegue Podio - ha saputo trasformare un dolore personale in un impegno concreto a favore dei giovani e contro ogni forma di violenza e indifferenza. Attraverso la Fondazione Uniti per Paolo Ets promuove progetti educativi e iniziative sociali per diffondere la cultura del rispetto e della responsabilità. Il suo intervento ha associato il nome di Albenga a valori universali e positivi, dando un esempio importante soprattutto alle nuove generazioni".

"Per queste ragioni proponiamo il conferimento della Benemerenza Civica della Città di Albenga a Paolo Sarullo, come riconoscimento per il valore morale del suo messaggio e per l’impegno dimostrato verso la comunità. È un gesto doveroso verso una persona che ha rappresentato la nostra città con grande senso civico e umanità”, conclude il consigliere comunale ingauno.



