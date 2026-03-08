Incidente mortale sull’Aurelia Bis a Villanova d’Albenga: è Roberto Zanon la vittima, aveva 50 anni

Si chiamava Roberto Zanon la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sera lungo l’Aurelia Bis, all’altezza di Villanova d'Albenga. Aveva 50 anni ed era residente ad Alassio, dove era molto conosciuto.

Secondo le prime ricostruzioni, Zanon viaggiava in sella alla sua moto quando, intorno alle 21, si è scontrato con un furgone.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con l’ambulanza della Croce Bianca di Alassio e l’automedica del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine, impegnate a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, la strada era stata chiusa al traffico nel tratto tra Villanova e Alassio.

Zanon era molto noto in città per la sua attività nel settore della ristorazione. In passato aveva lavorato come barista e gestito diversi locali, tra cui il “Sotto Vento”, oggi diventato “Doc” sotto un’altra gestione.