Depurazione di Vadino, il sindaco: "Lavori senza intoppi e con attenzione a ridurre i disagi per cittadini e viabilità"

Procedono a ritmo sostenuto e nel pieno rispetto del cronoprogramma le lavorazioni per il collettamento del quartiere di Vadino alla rete di depurazione. Il collettamento sarà effettuato entro il 31 del mese di marzo mentre tutte le finiture saranno completate entro il 30 giugno.

Per quanto riguarda il ripristino degli asfalti si sottolinea che sono già stati completati gli interventi di posa delle tubazioni a Vadino e l’amministrazione comunale, in piena collaborazione con la ditta esecutrice e con l’ingegnere Marabotto, che segue tutte le fasi del progetto, ha deciso di integrare le lavorazioni di ripristino degli asfalti in corso d’opera, con risorse proprie per garantire un intervento più completo su via Piave (nei tratti danneggiati), via Transvolatori Atlantici e via Viveri, come concordato a seguito di sopralluogo con gli uffici comunali e i consiglieri comunali Barbara Vullo e Franco Presburgo.

Contemporaneamente, è stata completata la realizzazione della vasca di compensazione delle portate, completamente sotterranea e quindi priva di impatto estetico e paesaggistico, situata nel piazzale dell’ex tribunale in via Bologna. L’intervento prevede la riasfaltatura del piazzale stesso e l’installazione di pensiline ombreggianti con pannelli fotovoltaici.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: "Grazie all’altissima competenza della ditta incaricata, dell’ingegnere Marabotto e al costante monitoraggio tecnico, i lavori stanno procedendo senza intoppi, con particolare attenzione alla riduzione dei disagi per la popolazione e per la viabilità. Si tratta di un progetto all’avanguardia, attento alla tecnologia e all’ambiente, con un focus sugli obiettivi climatici. Tra le soluzioni innovative previste ci sono, infatti, le pensiline fotovoltaiche che alimenteranno le stazioni di sollevamento, a conferma dell’impegno verso una tecnologia sempre più green".

"Il collettamento di Vadino al sistema di depurazione rappresenta il completamento di un percorso avviato anni fa, con l’obiettivo di migliorare infrastrutture fondamentali per la città e per i cittadini. Il cantiere, del valore di 6 milioni di euro, in parte cofinanziato dal Comune, è tra i più importanti avviati negli ultimi anni".

"Inoltre da sottolineare come la collaborazione continua con gli uffici comunali e l’amministrazione ha permesso di coordinare il ripristino delle manomissioni con la nostra volontà di riasfaltare via Piave, via Transvolatori Atlantici e via Viveri", conclude.