Referendum sulla giustizia: incontri incontri pubblici a Savona e Carcare organizzati dalla CUB

La CUB di Savona promuove due incontri pubblici, a Savona e Carcare, per discutere e approfondire i contenuti della cosiddetta riforma Nordio, mettendo al centro sia ciò che la riforma prevede sia, soprattutto, ciò che secondo gli organizzatori manca.

Il primo appuntamento è in programma sabato 14 marzo alle ore 16 a Savona, in via F. Crispi 14R, con gli interventi dell’avvocato Mauro Mazzi e dello psichiatra Marcello Macario (Arci Noi per Voi).

Il secondo incontro si terrà mercoledì 18 marzo alle ore 20.30 a Carcare, in via Garibaldi 54, e vedrà la partecipazione dell’avvocato Rita Lasagna e di Anna Frumento, ex insegnante.

Gli incontri, aperti al pubblico, intendono offrire uno spazio di confronto sulle politiche di sicurezza e sulle ragioni del “No” al referendum.