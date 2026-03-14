Rigassificatore, Bozzano (Noi Moderati): “Tenere la nave a Piombino dimostra che il territorio è stato ascoltato”

“La decisione del Governo di confermare la permanenza della nave rigassificatrice a Piombino rappresenta un risultato importante per il nostro territorio e dimostra che il lavoro istituzionale serio e costante paga più di qualsiasi polemica politica. Con il decreto entrato in vigore il 12 marzo viene definitivamente esclusa l’ipotesi di trasferimento a Vado Ligure”. Lo dichiara il consigliere regionale Alessandro Bozzano.

“Negli ultimi mesi abbiamo assistito a numerosi tentativi di creare allarmismo e di rivendicare meriti a posteriori. La realtà è molto più semplice: il territorio è stato ascoltato e le sue ragioni sono state portate con forza ai tavoli istituzionali. Personalmente ho sempre sostenuto che l’opinione delle comunità locali dovesse avere un peso determinante nelle scelte. Ed è esattamente ciò che è avvenuto”.

“Il presidente della Regione Marco Bucci – prosegue Bozzano – fin dall’inizio ha chiarito la propria posizione: nessuna decisione calata dall’alto e massima attenzione alla volontà del territorio. Oggi il decreto del Governo conferma quella linea e dimostra che il dialogo istituzionale, portato avanti con serietà anche con il Ministro Gilberto Pichetto Fratin, è stato determinante”.