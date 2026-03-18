Referendum, ad Albenga il Coordinamento Difesa Costituzione chiude la campagna e invita al voto "No"

Evento di chiusura della campagna referendaria del Coordinamento in Difesa della Democrazia e della Costituzione, giovedì 19 marzo alle 18 nel Chiostro Ester Siccardi di Albenga (Viale Martiri della Libertà).

"Ribadiamo con forza la propria missione di promuovere la partecipazione attiva alla vita politica e di tutelare i valori fondamentali della nostra Carta - spiegano gli organizzatori -. In un momento storico in cui il diritto internazionale appare indebolito e le libertà dei cittadini subiscono crescenti limitazioni, la cittadinanza è chiamata a esprimersi su un referendum costituzionale nato dalla volontà di una maggioranza parlamentare di modificare ben sette articoli della Costituzione senza un dibattito parlamentare".

Davanti a questa sfida, il Coordinamento - composto da CGIL, ANPI (sezioni di Andora, Alassio/Laigueglia, Albenga, Leca d’Albenga, Ceriale), ARCI, Casa dei Circoli Culture e Popoli, Atac Savona, Comitato Savonese Acqua Bene Comune, Sinistra Ingauna, Alleanza Verdi/Sinistra, Possibile e Partito Democratico - "ritiene doveroso mobilitare la cittadinanza attiva e invita tutti i cittadini a votare NO".

"Per approfondire le ragioni della difesa dell'assetto costituzionale - proseguono -, invitiamo la popolazione e gli attivisti a partecipare all’evento di chiusura della campagna referendaria che si terrà domani, giovedì 19 marzo alle 18". L’incontro vedrà la partecipazione di Alberto Lazzari per il Coordinamento, dell’avvocato Giorgio Cangiano e dell’ex magistrato Fiorenza Giorgi. "L’impegno del Coordinamento non si concluderà con il voto: l'azione sul territorio proseguirà con rinnovato vigore attraverso iniziative mirate a coinvolgere soprattutto i giovani. L’obiettivo resta quello di dare concretezza a una Costituzione 'sempre meno attuata ma sempre più attuale', agendo come difensori dei valori democratici dello Stato ed evitare pericolosi squilibri a scapito delle libertà individuali", concludono.