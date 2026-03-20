A Varazze l'iniziativa benefica "A cena per Beit Jala"

Sabato 21 marzo alle ore 18 alla Società Operaia Cattolica San Giovanni Battista, in via Vecchia Cantalupo 1, nell'omonima frazione, il vescovo di Savona-Noli monsignor Calogero Marino parteciperà all'iniziativa "A cena per Beit Jala" a sostegno della scuola cattolica nella città palestinese.

Dopo il messaggio di saluti del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, ci sarà il collegamento con il parroco di Beit Jala padre Hanna Salem. Sarà presente don Giulio Grosso, promotore del gemellaggio tra la Parrocchia Sant'Ambrogio Vescovo e la Chiesa dell'Annunciazione di Beit Jala.

A seguire la cena: il menù comprenderà antipasto, primo, secondo, dolce e bevande. Per informazioni e prenotazioni occorre inviare un messaggio testuale WhatsApp a Laura al numero 3387734837 oppure Silvia al 3292126169 (segnalare eventuali criticità alimentari). L'ingresso è ad offerta minima a partire da € 25 a persona.