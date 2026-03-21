Frana ad Andora: riaperta la strada per Tigorella con limitazioni

Lo smottamento era stato provocato dalle forti piogge di sabato 14 marzo

Posizionato l’ultimo blocco per la messa in sicurezza provvisoria della frana, la strada che collega Andora alla frazione di Tigorella è stata riaperta al transito, seppur con alcune restrizioni: non possono transitare veicoli con massa a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate né mezzi con larghezza superiore a 2,30 metri.

Il Comune ha concluso la messa in sicurezza provvisoria dell’area, consentendo il ripristino della viabilità di accesso a Tigorella, frazione abitata da circa venti persone, che in questi giorni erano costrette a raggiungere scuole e posti di lavoro a piedi lungo un sentiero. La messa in sicurezza definitiva, invece, sarà a carico dei privati proprietari del terreno da cui si è staccata la frana.

La frana era stata provocata dalle forti piogge di sabato 14 marzo, che avevano reso la strada impraticabile. I lavori di ripristino erano stati avviati immediatamente e proseguiti senza sosta, con l’obiettivo di limitare i disagi per gli abitanti e garantire un passaggio sicuro almeno per i veicoli più leggeri.