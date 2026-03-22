Galleria Capotorre tra Celle e Albisola, Anas posiziona sui marciapiedi i pannelli catarinfrangenti

Sono stati posizionati tra mercoledì e venerdì scorsi creando non pochi disagi al traffico i pannelli catarinfrangenti-delineatori nella galleria Capotorre tra Celle ed Albisola Superiore.

Sono stati prima collocati sul marciapiede nella corsia più a monte e poi venerdì scorso lato mare rallentando di fatto la viabilità per alcune ore.

La collocazione oltre a consentire una migliore visibilità ai pedoni non permette più ai pedoni di utilizzare il marciapiede. Cosa che spesso avveniva lo stesso nonostante i cartelli di divieto posizionati nel 2018 da Anas per evitare incidenti anche mortali che si sono susseguiti negli anni. I marciapiedi sono infatti molto stretti e obbligano i pedoni a passare in fila indiana rischiando di essere sfiorati dai mezzi in circolazione e per questo erano stati collocati i segnali che li obbligano a passare sulla passeggiata a mare collegata con l’Aurelia.

Con la chiusura a causa dei lavori nella galleria Rossello (riaprirà entro marzo. ndr) molti hanno ripreso ad attraversare il tratto di statale. Dai giorni scorsi però con i pannelli, oltre al divieto, non è più materialmente possibile.