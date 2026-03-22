Al via Le Prime di Vite in Riviera: in anteprima le nuove annate vinicole del Savonese e Imperiese

Appuntamento con Le Prime di Vite in Riviera, oggi (22 marzo) ad Albenga. In anteprima, la degustazione di oltre 100 etichette delle nuove annate vinicole delle Doc e Igt delle cantine dell’omonima rete di imprese che – giunta al suo 10° anno di attività - raggruppa 23 aziende delle province di Savona e Imperia.

Per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento si svolge nel cuore della città delle Torri, dove esperti, wine lover e operatori scoprono il frutto della vendemmia 2025 (e recenti imbottigliamenti di precedenti annate) di Pigato, Vermentino, Ormeasco, Granaccia, Rossese e Dolceacqua, le più note denominazioni del Ponente Ligure, ma non solo, nelle varie versioni e lavorazioni.

L’"antipasto" delle Prime viene servito alle ore 10 nella sala al 1° piano di Palazzo Vecchio (Torre Civica) con la Masterclass, riservata agli operatori, “Dalla costa all'entroterra: alla scoperta delle nuove annate Doc e Igt”, curata da Jacopo Fanciulli, brand ambassador di Vite in Riviera, esperto in degustazione, comunicazione, marketing e promozione vitivinicola, candidato al Master of Wine e giudice di diversi concorsi a carattere internazionale.

L’evento prosegue in due giornate, oggi e domani, con ingresso all’ex Chiesa di San Lorenzo (domenica dalle ore 11 alle 19.30, lunedì dalle ore 10 alle 18.30). Per i visitatori, anche la possibilità, nel pomeriggio di oggi, di partecipare a una visita guidata gratuita al centro storico (ritrovo alle ore 16 presso Ufficio Iat, info e prenotazioni al 335.5366406 e turismo@comune.albenga.sv.it).

Le 23 aziende di Vite in Riviera: aMaccia (Ranzo, Im); Anfossi (Albenga, Sv); Biovio (Albenga, Sv); Bruna (Ranzo, Im); Cantine Calleri (Albenga, Sv); Cascina Feipu dei Massaretti (Albenga, Sv); Cascina Nirasca (Pieve di Teco, Im); Dell’Erba (Albenga, Sv); Distilleria Salsano (Albenga, Sv); Enrico Dario (Albenga, Sv); Fontanacota (Pornassio, Im); Foresti Marco (Camporosso, Im); Il Baggio Pellegrino (Cosio d’Arroscia, Im); Innocenzo Turco (Quiliano, Sv); La Rocca di Perti (Finale Ligure, Sv), La Vecchia Cantina (Albenga, Sv); Ramoino (Chiusavecchia, Im); RoccaVinealis (Roccavignale, Sv); Sommariva (Albenga, Sv), Tenuta Maffone (Pieve di Teco, Im); Torre Pernice (Albenga, Sv); Viticoltori Ingauni (Ortovero, Sv); Viarzo (Quiliano, Sv).

Le Prime di Vite in Riviera è un’iniziativa realizzata con la collaborazione del Comune di Albenga, il patrocinio di Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Associazione Nazionale Città del Vino ed Enoteca Regionale della Liguria, con il sostegno di Banca d’Alba e il supporto di Fisar (partner tecnico).