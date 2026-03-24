Savona, rotta la bacheca e rubato un defibrillatore in via Abate a Lavagnola (FOTO)

È stato rubato il defibrillatore posizionato in via Abate nel quartiere di Lavagnola a Savona.

A lanciare l'allarme la Croce Bianca che ha trovato la bacheca con il plexiglass rotto e il dispositivo salvavita trafugato.

"Viene voglia di mollare tutto. Con tutti i sacrifici che si fanno, i corsi, rubare un salvavita va oltre. Siamo delusi, la delusione sta superando la rabbia" ha detto il milite Rino Lupo.

La pubblica assistenza savonese sta formalizzando una denuncia ai carabinieri.

La postazione DAE era stata inaugurata lo scorso 9 novembre e gestita dalla Croce Bianca e dalla Croce Verde di Albisola.

Un defibrillatore era stato rubato in Piazza Sisto nel gennaio del 2025 (era già stato trafugato nel dicembre del 2019) e poi ritrovato.