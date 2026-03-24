A Savona la mostra "Il pane nell'800º della morte di san Francesco"

Dal 28 marzo al 12 aprile dalle ore 16 alle 18 negli spazi espositivi del Palazzo Vescovile, in piazza Vescovado 13R, è visitabile la mostra d’arte pittorica e ceramica contemporanea "Il pane nell'800º anniversario della morte di San Francesco d'Assisi", da un’idea di Silvia Bottaro, storica dell'arte e presidente dell'Associazione Culturale "Renzo Aiolfi". L'ingresso è libero. All'inaugurazione seguirà la conversazione con il professor Umberto Curti sul tema "In principio fu il pane (...). Il pane figura in assoluto tra i cibi più evocativi della mediterraneità e dell’Occidente". Il 5 e 6 aprile l'allestimento non sarà aperto al pubblico.

La mostra fa parte del programma di iniziative che promuovono la conoscenza e l’attualità del messaggio del "poverello d'Assisi", figura centrale della spiritualità, della cultura e dell’identità italiana ed europea, compatrono d'Italia e simbolo universale di carità e amore per il creato, valorizzandone la spiritualità e al contempo il suo ruolo trasversale nella storia delle arti e della cultura.

L'esposizione è organizzata dalla stessa associazione insieme al Polo della Fotografia di Genova, alla libreria Paoline e al Centro d’Arte Internazionale "Antinoo" di Roma. L'iniziativa è patrocinata da Diocesi di Savona-Noli, Comune, San Francesco 1226-2026 Comitato Nazionale, Frati Minori Cappuccini, Consulta Provinciale Femminile di Savona, Provincia di Avellino, CNA Savona, Associazione I Liguri nel Mondo di Genova e Mu.Vi.CA. Museo di Villa Cambiaso.

"Siamo orgogliosi di aver ideato e realizzato l’iniziativa, molto articolata, che ha avuto il benestare del comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi - dichiara Silvia Bottaro - In questa rassegna d’arte si ricorda anche il 'miracolo del pane' del santo, rammentando che risale effettivamente al secolo XIII la tela del sacco conservato nel convento francescano di Folloni, a Montella (Avellino), che avrebbe contenuto davvero il pane miracoloso di san Francesco."

"Si narra che nell'inverno 1224 i frati fossero rimasti bloccati dalla neve nella chiesa nel bosco di Folloni infestato dai lupi - spiega la storica dell'arte - Stavano per morire di fame quando sentirono bussare alla porta e, aperto, trovarono un sacco pieno di pane con il contrassegno dei gigli di Francia. In quel momento Francesco d'Assisi era alla corte di Luigi VIII: la leggenda vuole che il santo avesse affidato agli angeli il pane per i suoi frati, chiesto per carità al re. In questa mostra ben quattro artiste si sono ispirate a tale miracolo."

"Francesco è una figura che ha attraversato i secoli non solo come santo della tradizione cristiana ma anche come simbolo profondamente umano, capace di parlare a credenti e non credenti - dice l'assessore comunale alla Cultura Nicoletta Negro - La sua scelta di semplicità e la sua visione di una comunità fondata sulla solidarietà e sulla dignità di ogni persona continuano ancora oggi ad interpellarci."

Gli omaggi

Guglielmo Bozzano, Gigi (Luigi) Caldanzano, Raffaele Collina, Giovanni Garozzo, Renato Podestà, Elena Pongiglione, Mario Stellatelli, Nani Tedeschi

Gli artisti espositori

Maria Paola Amoretti, Cinzia Bassani, Laura Bianchi, Lucia Bracco, Rossana Maria Bravo, Anna Maria Campello, Giorgio Chiarini, Angela Deferrari, Alfio Doglio, Fiorenza Ferrari, Tatina Ferrero, Alessandro Fieschi, Maria Lina Filippi, Roberta Fiorito, Maria Grazia Focanti, Laura Gabelloni, Renato Geido, Grazia Genta, Biagio Giordano, Elettra Giordano, Stefano Giordano, Maria Grammatico, Carlo Iacomucci, Mario Iannicella, Luana Lenzi, Patrizia Macchia, Cristina Mantisi, Giovanna Marrone, Rosanna Mondino, Maura Montalbetti, Maria Luisa Montanari, Morena Musso, Giovanna Oreglia, Vittorio Patrone, Giancarlo Pizzorno, Antonietta Preziuso, Mara Raina, Gianni Ravera, Mariella Relini, GianMaria Revello, Rossella Ricci, Umberta Righetti, Angelo Risi, Giancarla Roso, Luciana Scarone, Mariarosa Scerbo, Stefania Sordi, Giulio Tassara, Giuseppe Trielli, Chiara Vallarino, Pierluigi Vannucci, Lilia Viriglio, suor Gaetana Zoda

Gli eventi collaterali

Lunedì 30 marzo alle ore 16 ci sarà una conversazione con Roberto Fiaschi delle Paoline sul tema "Gesù si nasconde in un pezzetto di pane".

Martedì 31 marzo alle 16 Silvia Bottaro parlerà de "Il pane nell’arte dalle origini ad oggi".

Martedì 7 aprile alle 16 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta il professor Paolo Venturino svolgerà una conversazione su "Il Pane del Padre - Tre capolavori eucaristici bachiani", cui seguirà la sua esecuzione didattica per organo.

Mercoledì 8 aprile alle 16 fra Alessandro dei Frati Cappuccini parlerà de "La fraternità francescana".

Venerdì 10 aprile alle 16 il biblista don Claudio Doglio terrà un incontro sul tema "Buono come il pane! Riflessione sul pane nelle Sacre Scritture".

Sabato 11 aprile alle 10 ritrovo in via san Francesco 16 con fra Alessandro per visitare il convento dei Cappuccini fino alle 11:30 circa.