Andora, torna "La Passione di Cristo" a Borgo Castello: teatro e musica nella chiesa dei Santi Giacomo e Filippo

Torna a Borgo Castello di Andora “La Passione di Cristo”, in programma domenica 29 marzo alle ore 20.30 nella scenografica cornice della chiesa dei Santi Giacomo e Filippo.

Il concerto-spettacolo, a cura della Pro Loco di Andora, in collaborazione con l’Associazione Amusando e con il patrocinio del Comune di Andora, riporta in scena un evento di grande intensità emotiva e spirituale, capace di unire musica, teatro e devozione in un contesto di grande fascino storico e architettonico.

L’esibizione del Coro di Andora, insieme ai solisti – il soprano Sofia Yablonska e il basso Andrea Riva – diretti dal Maestro Massimiliano Viapiano, che ha curato anche la selezione del repertorio, accompagnerà i movimenti dei figuranti in costume della Pro Loco. Saranno rappresentate alcune scene delle stazioni della Passione, offrendo al pubblico una performance coinvolgente e ricca di pathos. L’evento è a ingresso libero.

Per il pubblico sarà inoltre disponibile un servizio navetta gratuito attivo dalle ore 19.30 alle 20.30, con partenza dal capolinea dei pullman davanti all’ingresso della stazione ferroviaria. Il servizio sarà garantito anche al termine dello spettacolo.

Un’occasione unica per vivere un momento di cultura, tradizione e spiritualità in uno dei luoghi più suggestivi di Andora.