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Politica | 24 marzo 2026, 08:58

Referendum giustizia, Tomatis: "Sulla Costituzione i cittadini sentono il dovere di partecipare e di esprimersi"

Il sindaco di Albenga: "È plausibile che il voto si sia tradotto anche in un giudizio più ampio sull’operato della politica nazionale"

Referendum giustizia, Tomatis: &quot;Sulla Costituzione i cittadini sentono il dovere di partecipare e di esprimersi&quot;

"Gli Italiani hanno votato No al referendum. Credo che questo risultato evidenzi chiaramente come i cittadini, quando si parla della Costituzione, sentano il dovere di partecipare e di esprimersi. L’elevata affluenza dimostra una volontà diffusa di difendere i principi stabiliti dai padri costituenti, che ancora oggi sono un punto fermo e condiviso". 

Ad affermarlo è Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga, che prosegue: "In questo contesto, non si può ignorare il clima internazionale e le difficoltà economiche che attraversano il Paese". 

"È plausibile che il voto al referendum si sia tradotto anche in un giudizio più ampio sull’operato della politica nazionale nella gestione del Paese. Su temi particolarmente rilevanti, come la posizione dell’Italia rispetto ai conflitti internazionali e le risposte alla crisi economica, emerge infatti una distanza tra le scelte politiche e la percezione di una parte dei cittadini", conclude Tomatis.

Redazione

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