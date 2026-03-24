Indagine della Procura, Asl2 ringrazia il personale sanitario

"Professionalità e accuratezza nell’attività di osservazione clinica, diagnosi e presa in carico, con impegno e dedizione che vanno oltre il semplice adempimento del dovere professionale"

Così la Direzione dell’Area Sociosanitaria Locale 2 ha voluto ringraziare il personale sanitario per la prontezza e l’attenzione dimostrate nell’individuare segnali importanti, inizialmente non evidenti, che si sono rivelati decisivi per l’indagine che ha portato a rivelare quello che sembrerebbe un tentativo di avvelenamento di un'anziana da parte della nuora, salvando la vita alla donna.

"In relazione alla notizia diffusa dagli organi di stampa riguardante un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona e condotta dalla Polizia di Stato - si legge in una nota - la Direzione della Area Sociosanitaria Locale 2 desidera esprimere un sincero apprezzamento per il lavoro svolto dal personale sanitario che, nell’ambito dell’attività clinica e assistenziale, è riuscito a individuare, attraverso un’attenta valutazione clinica, elementi non immediatamente evidenti ma meritevoli di approfondimento".