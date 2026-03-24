'Il viaggio di ANT tra assistenza e prevenzione' sbarca nel Savonese

'Il viaggio di ANT tra assistenza e prevenzione', progetto che gode del finanziamento concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Avviso N.2 /2024, farà tappa anche nella Liguria occidentale, portandosi dietro ben cinque giornate di controlli diagnostici gratuiti inseriti nel 'Progetto Melanoma'.

Nello specifico, gli specialisti ANT in neoplasie della cute saranno ospitati nelle sedi AVIS di Savona (martedì 7, giovedì 9 e sabato 11 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) e di Celle Ligure (mercoledì 8 e venerdì 10 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18), site rispettivamente in via Famagosta 22/R e al civico 5 di via S.S. Giacomo e Filippo.

Qui, saranno erogate 24 visite dermatologiche con ausilio di dermatoscopia al giorno, 12 la mattina e 12 il pomeriggio, finalizzate alla diagnosi tempestiva di lesioni sospette e/o neoplastiche. Tutte inserite nei finanziamenti del progetto ministeriale e in un ben più ampio Progetto Melanoma che in 21 anni ha contato 206.684 visite gratuite offerte in 91 province italiane, con 18.916 asportazioni consigliate.

Per info e prenotazioni, fino a esaurimento posti, da oggi è aperto il portale dedicato al link https://ant.it/prevenzione/.