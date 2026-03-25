Alassio, terminati i lavori di sistemazione della strada: nuovamente percorribile via Cardellino

E' tornato regolare il transito carraio e pedonale in via Cardellino, ad Alassio, dopo il cedimento di una porzione del muro posto a sostegno della strada pedonale che costeggia il retro dell’ex Chiesa Anglicana, causato dagli eventi atmosferici di metà febbraio scorso.

La viabilità era stata temporaneamente interrotta per motivi di sicurezza e per consentire l’esecuzione degli interventi necessari, conclusi nella giornata di ieri (24 marzo, ndr), per un importo complessivo dei lavori che si aggira intorno ai 60mila euro.

Attualmente restano da completare alcune opere accessorie sulla strada pedonale che, tuttavia, non compromettono il passaggio.

“Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla rapida risoluzione della criticità, garantendo sicurezza e tempestività d’intervento - commenta il sindaco Marco Melgrati - Un plauso all’Ufficio Tecnico comunale e alla ditta esecutrice dei lavori, che hanno consentito, in tempi brevi, di ripristinare la normale funzionalità del transito, riducendo al minimo i disagi per i cittadini”.