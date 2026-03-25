Provincia e ONTM, patto per il mare: tutela dell’ecosistema e rilancio della blue economy

Nell’ambito dell’attuazione di una nuova Politica del Mare del Paese, è stato siglato, a Palazzo Nervi, il protocollo d’intesa tra la Provincia di Savona e ONTM - Osservatorio Nazionale Tutela del Mare, finalizzato alla promozione e allo sviluppo di iniziative congiunte in ambito ambientale e marittimo.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri, e Roberto Minerdo, presidente di ONTM, accompagnato dal direttore generale Federico Pescetto e dal consigliere Confitarma Fabrizio Conni.

L’accordo si inserisce nel quadro delle politiche di Green Defence, con riferimento alla tutela dell’ecosistema marino, e della New Blue Economy, attraverso l’attuazione di azioni concrete volte alla difesa delle coste, alla salvaguardia della biodiversità e alla valorizzazione del patrimonio naturale nazionale.

Il protocollo prevede, inoltre, il rilancio di modelli sociali ed economici innovativi, orientati a un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di sviluppo e la tutela dell’ambiente, nonché l’implementazione di tecnologie avanzate e progetti di ricerca e divulgazione sui temi ambientali. Particolare attenzione sarà rivolta, infatti, alla valorizzazione della risorsa mare quale asset strategico per l’architettura economico-sociale del comprensorio savonese, con una visione orientata alla sostenibilità e alla tutela delle future generazioni.

Le finalità dell’intesa risultano pienamente coerenti con la missione istituzionale della Provincia di Savona, da sempre impegnata nella tutela delle specie e delle aree protette presenti sul territorio, nonché nella promozione di una gestione responsabile delle risorse.

"L’intesa consolida ulteriormente la sinergia tra pubblico e privato per individuare soluzioni concrete, capaci di dare ulteriore impulso e prospettiva alla realtà dell’hub della blue economy savonese – spiega il presidente Olivieri –. L’impegno si conferma quello di contemperare, trovando un equilibrio, le istanze provenienti dai principali stakeholder di riferimento: l’ecosistema ambientale, il mondo economico e la collettività, nello sviluppo sostenibile".

2Questo è il primo accordo siglato con una Provincia a livello nazionale – commenta il presidente Minerdo –. È davvero importante che le amministrazioni pubbliche si impegnino attivamente affinché lo sviluppo sostenibile, rappresentato dalla Blue Economy, si concretizzi in azioni programmate che migliorino i nostri territori. Noi siamo al loro fianco per sostenere ogni iniziativa che, nel rispetto della tutela del nostro mare, porti sviluppo, economia e benessere".