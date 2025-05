Finale, ultimi ritocchi al bypass: la riapertura dell'Aurelia tra domenica e lunedì

Si avvicina, in questo fine settimana, il momento atteso per ridare finalmente respiro alla viabilità del Finalese: tra domenica e lunedì ci sarà la riapertura, a senso unico alternato, dell’Aurelia a Capo San Donato.

Lo conferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco, sottolineando che anche i pullman di grandi dimensioni potranno transitare lungo il bypass realizzato nei giorni scorsi tra la galleria e l'area dello smottamento.

La giornata di oggi (sabato 10 maggio, ndr) sarà dedicata all’installazione e al coordinamento dei tre semafori “intelligenti” collegati con i sensori di movimento già operativi sulla frana. Buone notizie dal fronte del monitoraggio: al momento, infatti, non sono stati rilevati movimenti significativi del versante.

In caso vengano rispettati i tempi previsti, dunque, Anas, che è l'ente gestore e responsabile della statale, si è dichiarata pronta a emettere l’ordinanza necessaria per la riapertura anche domenica.

Nel frattempo, sono già arrivati i pali che serviranno per l’intervento di consolidamento definitivo del versante, che partirà la prossima settimana.

Per precauzione, i servizi pubblici lunedì saranno organizzati come se la strada fosse ancora chiusa, anche in caso di riapertura anticipata nel weekend.