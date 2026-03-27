Tribunale, dopo 8 anni di presidenza Lorena Canaparo si congeda: in arrivo la nuova presidente Michela Tamagnone (FOTO)

La presidente del Tribunale di Savona Lorena Canaparo si congeda dopo 8 anni.

Nell'aula magna del Palazzo di Giustizia quest'oggi ha salutato i colleghi con i quali ha lavorato spalla a spalla in un mandato ricco di soddisfazioni.

Savonese, succedendo a Giovanni Soave nel 2017 diventò la prima donna presidente del Tribunale savonese. Magistrato ordinario, specializzata nelle cause di diritto matrimoniale, fu anche per 5 anni presidente della sezione civile.

Nei prossimi mesi rimarrà comunque a Savona come giudice.

Fiore all'occhiello del suo mandato il raggiungimento del primo posto nazionale a livello civile come efficienza: sono solo 20 infatti le cause ultratriennali pendenti nel 2025.

"Siete stati tutti preziosi, mi avete dato tanto. Siamo magistrati che abbiamo come modello di riferimento Giovanni Falcone e sicuramente il senso dello Stato è mettere il noi davanti all'io ed è bello vedere che con le diverse personalità questo si realizza. A ciascuno di voi dico grazie di cuore" ha detto ringraziando tutti i colleghi.

"È stato veramente commuovente, il dialogo costante, il confronto, di quanto questo sia stato fondamentale, che ha fatto tutti sentire partecipi. Mi hanno tutti colpito profondamente, sono stati fantastici. Hanno detto tutti parole bellissime nei miei confronti" spiega Lorena Canaparo.

Il prossimo 9 aprile si insedierà la nuova presidente Michela Tamagnone in arrivo dal Tribunale di Vercelli.