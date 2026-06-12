Lascito del prof Cirio, Lambertini fa chiarezza: "Libri destinati alle scuole, sui fondi affidata la pratica a un legale"

Il Comune di Cairo Montenotte interviene per fare chiarezza sul lascito testamentario del professor Renzo Cirio, molto stimato in città e scomparso nell’agosto 2025, a 75 anni. La vicenda è tornata alla ribalta negli ultimi giorni.

"Nel giugno 2023 ho ricevuto personalmente nel mio ufficio il professor Cirio che mi ha consegnato una copia del suo testamento olografo nel quale al Comune di Cairo Montenette venivano donati 50mila euro da destinare a Villa Sanguinetti", spiega il sindaco Paolo Lambertini.

"A seguito della scomparsa del professore il curatore testamentare ed erede Claudio Carlo Colombo ha fatto pervenire ai nostri uffici una seconda copia del testamento, datato settembre 2023, in cui il Comune veniva sempre indicato come soggetto destinatario di una donazione in favore di Villa Sanguinetti, ma senza nessuna quantificazione dell’importo. Lo stesso Colombo aveva, quindi, dato la disponibilità di donare all’ente 40mila euro. Alla luce di questi fatti ho ritenuto, in accordo con la Giunta, di affidare la pratica a un legale affinché tuteli al contempo gli interessi dell’ente e la volontà testamentaria del professor Cirio".

"Per quanto riguarda, invece, il lascito degli oltre mille libri, lo stesso professor Cirio aveva indicato come beneficiari dieci diversi soggetti tra cui suddividerli, tra biblioteche comunali e istituti scolastici del comprensorio. Visto che la maggior parte dei testi è di carattere scolastico, tecnico e didattico abbiamo semplicemente deciso di destinare la nostra parte alle scuole affinché possa essere essere utilizzata e fruita da studenti e docenti espletando così la sua funzione priamaria".