Funivie, Parrinello e Anselmo (Pd): "Ripristino o museo? Il centrodestra chiarisca il futuro"

"Sulla vicenda delle Funivie il Centrodestra ha messo in scena ieri un nuovo atto di quella che, se non fosse una tragedia, avrebbe i contorni di una farsa. Bucci e la sua corte hanno accolto con tutti gli onori il presidente della regione Piemonte, Cirio, per discutere di logistica. A margine dell'incontro, l'illustre vicino ha parlato della possibilità di trasformare le Funivie in un patrimonio Unesco. Da un lato gli esponenti del centrodestra ligure passano le giornate a ripetere che l'infrastruttura (ferma dal 2019, con tutti i problemi occupazionali e di traffico di camion sul Cadibona che ben conosciamo) verrà ripristinata; dall'altro il presidente della Regione Piemonte, appena dopo essersi confrontato con loro proprio sui temi della logistica, ne parla come di un bene da musealizzare valorizzandolo come struttura di archeologia industriale. Quali sono dunque le reali intenzioni dell'amministrazione regionale? Ripristinare le funivie o renderle un monumento del passato? Forse qualcuno pensa che in questo modo ci sarà da nominare un nuovo "sub-commissario alla musealizzazione delle Funivie"? Noi siamo sempre convinti che l'infrastruttura sia tutt'altro che superata come concetto e vada rimessa in funzione. Riteniamo necessaria una nuova strategia industriale che coinvolga le istituzioni e le altre aziende della filiera rinfuse per il rilancio di una realtà con una importante storia alle spalle ma che ha la potenzialità di divenire polo integrato di un nuovo modello di sviluppo. La destra smetta con le chiacchiere e dica chiaramente quali intenzioni ha sul futuro delle Funivie".



Lo scrivono in una nota Emanuele Parrinello della segreteria provinciale del Pd Savona e Simone Anselmo della segreteria comunale del Pd Savona .