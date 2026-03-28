Aurelia Bis, il sindaco Russo chiede una nuova convocazione: "Ci sono due punti estremamente importanti da approfondire"

Si riaccende la prospettiva di conclusione dei lavori del primo lotto dell’Aurelia Bis tra Albisola Superiore e Savona, alimentata dalle recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, nel corso del convegno “Sicurezza e tutela delle infrastrutture sul territorio” alla Fortezza del Priamar.

Una novità accolta con favore dal sindaco di Savona, Marco Russo, che sottolinea però come il percorso sia tutt’altro che concluso. «È una buona notizia che aspettavamo da tempo - afferma il primo cittadino - Ora però attendiamo una convocazione da parte di Anas, perché ci sono due punti estremamente importanti da approfondire: il cronoprogramma dei lavori per individuare un tempo certo, ma anche stretto, di conclusione dell'infrastruttura che ponga fine a questa annosa vicenda; attuazione delle opere di sistemazione del cantiere che abbiamo chiesto per ridurre l'impatto sui quartieri di Villapiana e La Rusca»