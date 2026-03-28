Tragedia a Ceriale, il cordoglio della Filt Cgil: il sindacato si stringe ai familiari della vittima

Il cordoglio per la scomparsa di Silvana, lavoratrice degli appalti ferroviari, segna la giornata dopo la tragedia avvenuta questa mattina nei pressi della stazione di Ceriale.

A esprimerlo con forza è la Filt Cgil, con una nota con la quale il sindacato "si stringe attorno al figlio e a tutta la famiglia" della donna 60enne, travolta e uccisa da un treno in transito.

Il dramma si è consumato intorno alle 10:50, quando la 60enne è stata investita sui binari, perdendo la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi della Croce Bianca albenganese, l’automedica Sierra 2 e i vigili del fuoco, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Presenti anche gli agenti della Polfer, impegnati negli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al vaglio vi sarebbero diverse ipotesi su quanto accaduto.

Nel messaggio del sindacato, accanto alla vicinanza ai familiari, emerge anche una riflessione più ampia sul tema della sicurezza. "In attesa di comprendere la dinamica dell’accaduto - si legge - non possiamo che rinnovare la richiesta ad appaltatori e committenze su maggiori investimenti in sicurezza, sia in termini di strumenti che di formazione, perché di lavoro non si debba più morire".

L’episodio ha avuto pesanti ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria, con la sospensione dei treni tra Loano e Albenga e disagi per Intercity e Regionali, tra ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso. La situazione è tornata alla normalità nel primo pomeriggio, intorno alle 15, mentre restano aperti gli interrogativi sulle cause della tragedia.