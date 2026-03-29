Finale, Pasqua senza cantieri sull'Aurelia: dal 2 aprile via il restringimento per la passerella del Castelletto

Dopo oltre un anno di emergenze e lavori, nel prossimo weekend di Pasqua l'Aurelia a Finale Ligure dovrebbe tornare pienamente alla sua conformazione originaria.

In questo fine settimana si è messa quasi definitivamente la parola fine alle modifiche resesi necessarie dal cantiere per la frana sovrastante la carreggiata a Capo San Donato col ritorno alla conformazione originaria del tratto, fatta salva la questione legata alla viabilità di accesso e uscita dal porticciolo. Nei prossimi giorni dovrebbe invece essere rimosso anche il restringimento legato alle lavorazioni per la passerella verso il Castelletto, uno dei più dibattuti in queste settimane.

"Martedì arriveranno gli ultimi componenti necessari al completamento del primo lotto della passeggiata" ha scritto nel suo report settimanale l'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco, aggiungendo che "dal 2 aprile scatterà l’ordine di servizio per la rimozione definitiva dell’area di cantiere".

Secondo le prescrizioni legate alla sicurezza, infatti, durante questa prima fase di operazioni di costruzione della nuova passerella rialzata era stata indicata la necessità di installare un container a servizio degli operai e delimitare metà carreggiata con new jersey in cemento. Tutto con l'installazione conseguente del semaforo per regolare la viabilità a senso unico alternato, sostituito in alcune particolari giornate di traffico intenso da movieri. Insomma, un nuovo ostacolo alla fluidità del transito dopo quello di poche centinaia di metri più avanti che si era avuto nei mesi successivi.

Passata la Pasqua ci dovrebbe essere poi un nuovo aggiornamento, anche in vista della stagione estiva, per valutare il cronoprogramma delle lavorazioni, che finora hanno coinvolto la zona della spiaggia libera centrale tra gli stabilimenti San Donato e Gabbiano, dove il camminamento presentava le maggiori criticità strutturali. Resterà poi da completare il lotto immediatamente adiacente alla galleria del Castelletto, dove la passerella risulta ancora rialzata e fruibile.

Intanto in settimana l'Amministrazione punta a sbrogliare il nodo legato, come detto, alla viabilità da e verso il porticciolo di San Donato. Nell'ordinanza di ripristino della carreggiata Anas ha imposto la linea di mezzeria continua, un disagio per chi proviene da Varigotti in entrata allo scalo turistico, dovendo effettuare l'inversione a Pia dalla rotonda del Castelletto, ma soprattutto per chi dal porto intende dirigersi verso Finale in uscita. Qui le possibilità di svolta in sicurezza distano diversi chilometri, addirittura nel borgo saraceno. Un sopralluogo dei prossimi giorni tra i diversi enti potrebbe sbloccare la situazione.