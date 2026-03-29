Lutto nell'Albenganese: è mancata l'insegnante e scrittrice Dedy Lertora

Lutto nell'Albenganese per la scomparsa di Dedy Lertora. Scrittrice e docente di formazione umanistica, nata a Loano, ha dedicato gran parte della sua carriera all'insegnamento e al sostegno degli alunni con bisogni educativi speciali, sviluppando nel tempo competenze specifiche nell'ambito dei disturbi dell'apprendimento.

Parallelamente all'attività didattica, ha coltivato una profonda passione per la musica, organizzando concerti a scopo benefico, e per la promozione culturale attraverso rassegne di teatro e poesia. In particolare, sua l'iniziativa della "Rassegna di Poesia Dialettale" nata ad Albenga negli anni Novanta.

Prolifica autrice per l'infanzia, ha firmato titoli come "Pianpianino", manuale di prerequisiti didattici per le scuole dell'infanzia e primarie; "Racconti per pensare", raccolta di fiabe a sfondo pedagogico; "La vita è una favola"; "Il pigiamino azzurro", fiaba natalizia; "Garlenda tra storia e leggenda"; "Voglia di cioccolata…" e "Fiabe personalizzate", scritte e dipinte a mano per bambini, nascituri e cerimonie nuziali. Nel 2018 ha contribuito alla raccolta collettiva "La luna nel prato". La sua produzione è stata più volte destinata a finalità benefiche.