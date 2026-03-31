Andora, Pasquetta con parata di pupazzi e karaoke: jukebox itinerante con Giacomo Aicardi e Marco Anelli

Pasquetta fra sport, musica e animazione per i più piccoli ad Andora. Ricco il programma del 6 aprile, che debutta alle 8.30, con le lezioni di yoga in parco delle Farfalle, per proseguire alle 9.30 una escursione nell’entroterra in e-bike e alle 10.00 con la Wind Run, corsa aperta a tutti, da 5 e 10 km, che si correrà sulla pista ciclabile.

Dalle ore 17:00 nel cuore di Andora, in Via Roma, spazio alle famiglie, con una allegra parata di mascotte animate: pupazzi pronti a far sognare grandi e piccini tra musica e scatti fotografici. Contestualmente, sul palco centrale in Piazza Santa Maria, show musicale ispirato alla storia del Jukebox: un mix di karaoke itinerante condotto da Giacomo Aicardi e attimi di pura follia musicale anni 60,70,80,90 a cura di Marco Anelli pronto a far cantare ancora una volta la scatola musicale che ha fatto epoca.

Due conduttori d’eccezione, con caratteristiche diverse, Giacomo grande animatore pronto a fare cantare e ballare tutti e Marco ottimo interprete canoro pronto a farsi apprezzare per sue capacità artistiche. Enzo Dj per l’occasione ha selezionato 40 anni di musica italiana ed internazionale.

La Pasquetta musicale di Andora offrirà spazio anche ai giovani talenti della musica che si metteranno in gioco esibendosi all’interno della scatola del Jukebox. I primi talenti finalisti, segnalati dall'Associazione Ligure Parolesuoni di Alessandro Del Mastro, Davide Nochi e Gianfranco Cuffaro sono: Francesca Capurro di Boissano, Veronica Soave di Alassio, Daniele Simunno di Ceriale, Sara Trullu di Cogoleto, Emma Citzia di Villanova d’Albenga e Vittoria Arnaldi di Onzo.

A Pasquetta debutterà la serie di selezioni previste per l’estate 2026, che anticiperanno il grande show di TUTTI NEL JUKEBOX in programma sabato 5 settembre. Si tratterà della 4° edizione dello spettacolo il cui cast artistico evergreen deve essere ancora annunciato e che amplia la sua offerta con una sezione dedicata ai giovani talenti. Pasquetta e Tutti nel Juke Box, sono evenbti ideati ed organizzati dalle Eccoci Eventi di Marco Dottore e Luca Galtieri con il patrocinio la collaborazione del Comune di Andora.

L’invito a partecipare alle varie tappe di selezione vale per tutti i talenti liguri. Per info Marco Dottore 335.5993573 agenzia@eccoci.it.