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Eventi | 31 marzo 2026, 12:17

Borghetto, ultimo incontro Unitre: alla scoperta della Mauritania tra dune, villaggi e tradizioni millenarie

L’appuntamento è fissato per mercoledì 1° aprile alle ore 16.15, nella sala polivalente di Palazzo E. Pietracaprina

Borghetto, ultimo incontro Unitre: alla scoperta della Mauritania tra dune, villaggi e tradizioni millenarie

Mercoledì 1° aprile alle ore 16.15, ultimo incontro dell’Unitre di Borghetto Santo Spirito aperto a tutti, presso la sala polivalente di Palazzo E. Pietracaprina, con un appuntamento dedicato alla scoperta della Mauritania, terra affascinante e ricca di contrasti, dove l’immensità del deserto domina il paesaggio e custodisce storie millenarie.

Attraverso una suggestiva proiezione fotografica e il suo racconto diretto, la Professoressa Sandra Sacchetti guiderà il pubblico in un viaggio emozionante tra dune dorate, villaggi sospesi nel tempo e tradizioni profondamente radicate nella cultura nomade.

Sarà un’occasione per conoscere non solo i luoghi, ma anche le storie, i volti e le esperienze di viaggio, cogliendo l’essenza di un territorio dove il tempo sembra rallentare e ogni passo racconta una memoria antica.

“Con questo ultimo appuntamento si conclude il programma degli incontri dell’Unitre cittadina, aperti a tutti. Ringraziamo sentitamente tutti i Relatori che, con competenza e passione, hanno contribuito ad arricchire il percorso dell’Unitre di Borghetto Santo Spirito, offrendo occasioni preziose di crescita culturale e personale. Un ringraziamento va anche a tutti i partecipanti, che con la loro presenza hanno reso ogni incontro vivo. L’attività dell’Unitre prosegue con i corsi, alcuni dei quali, a richiesta degli iscritti e grazie alla disponibilità dei Docenti, si prolungheranno fino a fine aprile. Anticipiamo fin d’ora l’invito a tutti a partecipare alla nostra Festa di chiusura che si svolgerà il prossimo 13 aprile, alle ore 16,00, presso la sala polivalente di Palazzo E. Pietracaprina” commenta l'assessore alla Cultura Carolina Bongiorni. 

Redazione

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