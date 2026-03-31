Borghetto, ultimo incontro Unitre: alla scoperta della Mauritania tra dune, villaggi e tradizioni millenarie

Mercoledì 1° aprile alle ore 16.15, ultimo incontro dell’Unitre di Borghetto Santo Spirito aperto a tutti, presso la sala polivalente di Palazzo E. Pietracaprina, con un appuntamento dedicato alla scoperta della Mauritania, terra affascinante e ricca di contrasti, dove l’immensità del deserto domina il paesaggio e custodisce storie millenarie.

Attraverso una suggestiva proiezione fotografica e il suo racconto diretto, la Professoressa Sandra Sacchetti guiderà il pubblico in un viaggio emozionante tra dune dorate, villaggi sospesi nel tempo e tradizioni profondamente radicate nella cultura nomade.

Sarà un’occasione per conoscere non solo i luoghi, ma anche le storie, i volti e le esperienze di viaggio, cogliendo l’essenza di un territorio dove il tempo sembra rallentare e ogni passo racconta una memoria antica.

“Con questo ultimo appuntamento si conclude il programma degli incontri dell’Unitre cittadina, aperti a tutti. Ringraziamo sentitamente tutti i Relatori che, con competenza e passione, hanno contribuito ad arricchire il percorso dell’Unitre di Borghetto Santo Spirito, offrendo occasioni preziose di crescita culturale e personale. Un ringraziamento va anche a tutti i partecipanti, che con la loro presenza hanno reso ogni incontro vivo. L’attività dell’Unitre prosegue con i corsi, alcuni dei quali, a richiesta degli iscritti e grazie alla disponibilità dei Docenti, si prolungheranno fino a fine aprile. Anticipiamo fin d’ora l’invito a tutti a partecipare alla nostra Festa di chiusura che si svolgerà il prossimo 13 aprile, alle ore 16,00, presso la sala polivalente di Palazzo E. Pietracaprina” commenta l'assessore alla Cultura Carolina Bongiorni.