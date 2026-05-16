Eroina nascosta nei vestiti e senza documenti: 25enne colombiano fermato e denunciato a Finale

Controlli notturni della Polizia Locale nella zona a mare: sequestrati quasi 15 grammi di eroina, un bilancino e materiale per il confezionamento. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato. Rafforzati i controlli dopo il recente sequestro di mezzo chilo di droga.

Durante un servizio notturno di controllo del territorio svolto nel fine settimana, la Polizia Locale di Finale Ligure ha identificato e denunciato un cittadino colombiano per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti erano impegnati in un’attività di verifica nella zona a mare, già interessata negli ultimi tempi da episodi di vandalismo ai danni di beni pubblici e di alcune concessioni private, quando hanno notato una persona in apparente stato di agitazione. Insospettiti dall’atteggiamento, hanno deciso di procedere a un controllo.

Nel corso della verifica, finalizzata anche ad accertare l’eventuale possesso di strumenti atti ad offendere, gli operatori hanno rinvenuto un primo piccolo quantitativo di droga. Da qui la decisione di approfondire gli accertamenti presso il comando di via Ghigileri, anche in considerazione del fatto che l’uomo era privo di documenti.

Durante la perquisizione, occultato tra i vestiti, è stato scoperto un ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente. Le analisi effettuate con reagenti chimici hanno confermato che si trattava di eroina, per un totale di poco inferiore ai quindici grammi. Insieme alla droga sono stati trovati anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Dopo le procedure di identificazione presso la Questura di Savona, M.L.J.J., venticinquenne già gravato da precedenti di polizia in materia di stupefacenti, è stato denunciato in stato di libertà per possesso di eroina detenuta ai fini di spaccio. La sostanza, il materiale per il confezionamento e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita sono stati posti sotto sequestro.

Sono in corso ulteriori verifiche anche sulla posizione dell’uomo rispetto alla normativa sull’immigrazione. L’episodio si inserisce in un contesto più ampio che vede il ritorno dell’eroina sulle piazze dello spaccio anche in Riviera. Già lo scorso 29 aprile un’operazione aveva portato al rinvenimento di quasi mezzo chilo della stessa sostanza e all’arresto di un quarantenne nordafricano. Un quadro che impone un ulteriore rafforzamento dei controlli sugli stupefacenti, attività che da anni impegna le donne e gli uomini della Polizia Locale.