Al Campus Universitario di Savona inaugurato lo Sportello Informa Lavoro del Sol Cgil

È stato inaugurato oggi presso il Campus Universitario di Savona, lo Sportello Informa Lavoro del Sol Cgil. Lo Sportello è dedicato alle studentesse e agli studenti universitari in cerca di occupazione. Situato nella Palazzina Nuova (adiacenze Biblioteca), lo Sportello offre aiuto nella ricerca attiva di lavoro e fornisce assistenza per la stesura di curriculum vitae. Insieme alle informazioni sui concorsi, lo Sportello aiuta gli studenti a districarsi nelle offerte di lavoro e fornisce gli strumenti per poterne riconoscere e valutare la percorribilità e serietà. Orientarsi tra le offerte non è sempre facile ed è importante per chi si affaccia al mondo del lavoro poter contare sull’aiuto di personale esperto e preparato.

Lo sportello, che riprende l’attività dopo l’interruzione durante il covid, ha in programma tra i prossimi appuntamenti una apertura straordinaria durante l’open day dell’Università per incontrare le studentesse e gli studenti delle scuole medie superiori ed aiutarli ad orientarsi nel primo accesso al mondo del lavoro.

All’inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore Francesco Rossello, Andrea Pasa Segretario della Camera del Lavoro di Savona, Stefania Druetti Segretaria Generale Nidil Cgil Savona, Marta Dabove Segretaria Nidil Savona, Michele Ferrando Presidente SPES Savona

Il servizio è gratuito ed è aperto a tutti i giovani della città. Info sui social Facebook e Instagram del Nidil Cgil Savona.