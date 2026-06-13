Pietra Ligure, un’eredità da cento mila euro finanzia nuovi interventi pubblici

“Un gesto generoso, altruista e di grande attenzione verso la collettività”. Con queste parole il sindaco Luigi De Vincenzi ha commentato il lascito testamentario di Luigi Pappalettera, l’84enne scomparso due anni fa che, prima di morire, ha deciso di destinare al Comune di Pietra Ligure circa centomila euro e altri beni.

Pappalettera non aveva figli e ha scelto di affidare alla comunità il patrimonio accumulato nel corso della sua vita: un’eredità che rappresenta non solo un sostegno economico concreto, ma anche un significativo gesto di riconoscenza nei confronti della città in cui aveva vissuto.

Nel testamento non erano presenti indicazioni specifiche sulla destinazione delle somme lasciate all’ente pubblico. Nei giorni scorsi, tuttavia, la giunta comunale ha formalizzato l’utilizzo di una parte delle risorse derivanti dal legato testamentario, individuando una serie di interventi a beneficio della collettività.

Una quota dei fondi è già stata impiegata per lavori di manutenzione negli spogliatoi del campo da calcio “Giacomo Devincenzi”, con il riordino delle tinteggiature, il ripristino dell’impianto idraulico, in particolare del servizio docce, e interventi sull’impianto elettrico.

Parte delle risorse sarà inoltre destinata alla riqualificazione del centro polivalente “Carlo e Nello Rosselli”. Gli interventi previsti comprendono la tinteggiatura degli spazi interni e della pensilina esterna, il ripristino delle aree danneggiate dalle infiltrazioni d’acqua, la sostituzione delle porte interne, di alcuni vetri e il rinnovo di parte degli arredi.

Anche i beni lasciati da Pappalettera troveranno una destinazione pubblica. La raccolta di libri conservata nella sua abitazione e nel box sarà infatti donata alla biblioteca civica “Silvio Accame”, mentre un tapis roulant verrà assegnato alla residenza protetta “Santo Spirito”.