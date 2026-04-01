Sciopero dei portuali confermato, fumata nera dopo l'incontro sindacati-Vado Gateway

Vado Gateway esprime rammarico per l’esito negativo del tavolo di raffreddamento convocato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, tenutosi ieri sera, avente come oggetto lo sciopero indetto da Filt Cgil e UILTrasporti per giovedì 2 aprile.

“Nonostante le diverse soluzioni proposte, nello spirito di apertura al dialogo che ha sempre caratterizzato il nostro operato in questi mesi di confronto, le sigle sindacali presenti al tavolo hanno confermato la manifestazione di sciopero indetta per giovedì 2 aprile, riguardante l’intero sistema portuale Savona - Vado”, si legge nella nota.

"Oltre a ribadire che operiamo nel pieno rispetto della normativa vigente, è utile ricordare che il ricorso, da parte delle società terminalistiche, al part time fino a un massimo del 20% della forza lavoro è una possibilità legittima prevista dal Contratto Collettivo Nazionale (firmato da Filt Cgil, Fit Cisl e UILTrasporti), che ne disciplina l’utilizzo con un apposito articolo (il numero 63). Il ricorso al part time non entra in alcun modo in contrasto con l’articolo 17 della legge 84/94, come riconosce la stessa Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Inoltre, l’utilizzo della Culp da parte di Vado Gateway cresce proporzionalmente all’incremento dei volumi movimentati”.

“È importante sottolineare che questa tipologia contrattuale viene utilizzata non solo all’interno del sistema portuale di Vado Ligure da almeno quindici anni, ma anche in numerosi altri porti italiani, tra cui Livorno, Ravenna e Gioia Tauro. Ribadiamo inoltre che la possibilità di ricorrere a contratti part time non è motivata dalla volontà di ridurre il costo del lavoro, bensì dalla necessità di operare servizi marittimi settimanali attivati dai clienti del terminal in determinati giorni della settimana”, aggiunge la nota.

“Per quanto riguarda lo sciopero del 2 aprile, auspichiamo che i diritti di tutti i lavoratori vengano pienamente rispettati, compresi quelli di coloro che, legittimamente, decidessero di non aderire e si recassero regolarmente sul posto di lavoro”, conclude Vado Gateway.