Servizio Civile 2026: la Croce Bianca di Carcare ha ancora 6 posti disponibili per giovani volontari

La pubblica assistenza Croce Bianca Carcare rende noto che sono ancora disponibili, per un totale di 6 posti, nell’ambito del progetto di Servizio Civile Universale, bando 2026. I giovani, ragazzi e ragazze maggiorenni che non abbiano ancora compiuto 29 anni alla data di presentazione della domanda, possono recarsi presso la sede dell’associazione, a Carcare, in via del Collegio 7, per ricevere supporto da parte di personale e volontari qualificati nella compilazione della domanda di partecipazione.

Possono presentare domanda i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione Europea e i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, purché non abbiano riportato condanne. La Croce Bianca ricorda che, a pena di esclusione da tutti i progetti, è possibile presentare una sola domanda per una sola sede tra quelle approvate nel progetto.

Le domande dovranno essere presentate attraverso il seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it/, al quale si accede con SPID o CIE, tassativamente entro le ore 14:00 del giorno 8 aprile 2026 – scegliendo P.A. CROCE BIANCA CARCARE ODV, codice sede (148505), codice progetto (PTXSU0005725011899NMTX).

La durata del servizio è di 12 mesi dalla data di avvio, prevista indicativamente per settembre/ottobre 2026. L’impegno richiesto è di 25 ore settimanali, a fronte di un rimborso mensile pari a € 519,47. Non sono previste spese di alcuna natura a carico dei partecipanti.

"Invitiamo gli interessati a presentare tempestivamente la propria domanda di partecipazione. Il Servizio Civile rappresenta un’esperienza di grande valore umano e formativo, in grado di arricchire sia dal punto di vista personale sia culturale, consentendo al contempo di acquisire conoscenze civiche e sanitarie utili nella vita quotidiana. Al termine del percorso, i partecipanti potranno beneficiare del riconoscimento di crediti universitari, della riserva nei concorsi pubblici e di punteggi aggiuntivi nelle graduatorie", spiega il presidente Alessandro Ferraris.

"Anche grazie al prezioso contributo dei volontari e delle volontarie del Servizio Civile dei progetti precedenti, la pubblica assistenza Croce Bianca Carcare, nel 2025, ha svolto oltre 5.000 servizi di soccorso in emergenza e di trasporto sanitario, contribuendo in modo significativo a rispondere alle esigenze delle persone in difficoltà sul territorio di competenza e in Valle Bormida", conclude Ferraris. Per informazioni di ogni genere contattare i seguenti numeri: 019/511290 – 334/6659445, oppure via mail: crocebiancacarcare@tiscali.it.