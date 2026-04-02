Solidarietà, a Savona una cena alla Società Milleluci per "accendere la luce" a Cuba

Sabato 11 aprile, alla Società Milleluci in via Chiabrera 4, a Savona, nuovo appuntamento di solidarietà per la popolazione di Cuba con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati al sostegno del sistema elettrico ed energetico cubano, attualmente in grave difficoltà a causa del rafforzamento del blocco economico.

L'iniziativa, intitolata "Solidarietà a Cuba - Energia per la vita", prevede una cena solidale a partire dalle ore 20:00, organizzata col sostegno di un'ampia rete di associazioni e sigle sindacali, tra cui Anpi, Arci e Cgil, per un impegno corale contro le guerre e per la difesa dei diritti umani.

Un impegno verso il quale, intanto, la campagna "Accendiamo la luce su Cuba!" ha già ottenuto risultati straordinari, come sottolineato dagli organizzatori: "A oggi, abbiamo raggiunto e superato l'incredibile traguardo di 200.000 euro, un risultato straordinario che illuminerà scuole, centri sanitari, centri culturali e posti di lavoro a Cuba, colpiti dalla crisi energetica a causa dell’aggravamento dell’illegale e criminale blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti".

I fondi saranno impiegati per l'acquisto di pannelli solari e attrezzature essenziali; in particolare, il primo progetto riguarderà la realizzazione di un impianto produttivo per la lavorazione e la distribuzione del latte destinato ai bambini e alle fasce più deboli della popolazione.

Nonostante il successo della raccolta, la mobilitazione prosegue: "Il nostro lavoro non si ferma qui. Si vuole continuare ad essere solidali con Cuba in uno dei momenti più dolorosi della sua vita. L'ulteriore strangolamento, con il blocco petrolifero, ha generato una situazione economica disastrosa".

Il legame tra le due comunità resta profondo, alimentato dalla memoria della generosità dimostrata dall'isola caraibica durante l'emergenza sanitaria: "Durante il Covid-19 abbiamo usufruito del lavoro dei medici cubani. Se il blocco si rafforza, la solidarietà si moltiplica!".