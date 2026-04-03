Buche stradali e protezione a valle inesistente, il sindaco di Urbe sollecita la Provincia: "Attendiamo interventi sulla Sp 53"

Un'ulteriore lettera alla Provincia con la richiesta di intervenire sulla Sp 53 Martina -Acquabianca- Ferriere.

Ad inviarla il Sindaco di Urbe Fabrizio Antoci che in più di un'occasione aveva sollecitato l'ente di attivarsi per sistemare la strada provinciale che ricade sul territorio del Comune della Valle dell'Orba.

"A seguito del sopralluogo effettuato da nostro personale tecnico, si è potuto constatare: fondo stradale completamente ammalorato con buche profonde che rappresentano un grave pericolo per la pubblica incolumità, soprattutto nel tratto compreso fra le frazioni di Martina e di Acquabianca; protezione a valle completamente ammalorata o inesistente, sul lato sinistro, per vari tratti, che rappresenta un grave pericolo per la pubblica incolumità anche a causa dell'estrema pendenza dei versanti sottostanti; cedimento della sede stradale al Km. 1,300 circa, gia oggetto di vostro intervento non andato a buon fine, e che limita, da oltre 18 mesi, il passaggio alla sola carreggiata lato monte; mancata manutenzione dei tombini e delle caditoie - si legge nella missiva del primo cittadino - Richiamato l'articolo14 del D.Igs. 285/1992 (Codice della Strada), considerato quanto sopra esposto e richiamato, si invita, quale soggetto proprietario e responsabile del fondo di cui trattasi, a verificare urgentemente lo stato dei luoghi ed intervenire, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, al fine di riportare alle condizioni minime di sicurezza la strada provinciale in oggetto".

"Abbiamo ricordato alla Provincia di Savona, ancora una volta, la condizione delle strade provinciali nel territorio di Urbe, in particolare la SP53 Martina -Acquabianca- Ferriere. Attendiamo fatti: nell’immediato le toppe sulle buche più pericolose, prima dell’autunno - possibilmente prima dell’estate - un intervento di asfaltatura più importante - dicono dal Comune - E poi, almeno, una seria pianificazione degli interventi relativi alle protezioni a valle, ormai praticamente inesistenti".

"Con l’occasione, informiamo che il nuovo ponte sulla comunale dei Piani di Acquabianca rimarrà ancora chiuso al traffico fino alla fine dei nuovi lavori di consolidamento degli argini del rio Prage - in corso di appalto - come da disposizioni della Protezione Civile Nazionale" continuano.