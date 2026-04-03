Savona, mancano le luci, l'apertura della passerella Levi Montalcini slitta a metà aprile

La passerella Levi Montalcini, ai giardini San Michele è terminata ma senza le luci non può essere aperta. L'ultimo sopralluogo del sindaco il 13 marzo, a passerella finita, a parte il nuovo impianto di illuminazione. Doveva arrivare per essere installato prima di Pasqua, secondo le previsioni, ma ci sono dei ritardi e l'inaugurazione slitterà di una decina di giorni, si arriverà probabilmente a metà aprile.

“Volevamo aprire la passeggiata per Pasqua – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Nello parodi – ma purtroppo non ce la facciamo. Manca l'impianto di illuminazione che deve arrivare ma ci vorranno ancora una decina di giorni”.

I lavori della passerella sono iniziati a fine 2024 e dovevano essere completati nell'estate del 2025 All’inizio l’intervento prevedeva soltanto la sostituzione delle assi deteriorate della passerella; per questo motivo il cantiere, avviato alla fine del 2024, era stato programmato con conclusione entro l’estate del 2025.

Durante i lavori, però, è emerso che anche le travi portanti risultavano compromesse e dovevano essere completamente sostituite. Questa situazione ha reso necessario predisporre un progetto più articolato e individuare ulteriori risorse economiche. Inoltre, per evitare disagi all’attività dello stabilimento balneare situato al di sotto della struttura, si è deciso di rimandare l’avvio della seconda fase degli interventi alla fine della stagione estiva. Di conseguenza, la passerella è rimasta chiusa per alcuni mesi, con il cantiere temporaneamente fermo.





