Cairo, nuovi giochi e pavimentazione antitrauma nei giardini di piazza della Vittoria: area chiusa dal 7 aprile

Partiranno martedì 7 aprile i lavori di riqualificazione ai giardini di piazza della Vittoria, a Cairo Montenotte, che comporteranno la temporanea chiusura dell’area al pubblico. L’intervento prevede l’installazione di tre nuovi giochi per bambini e la realizzazione di una pavimentazione antitrauma colata, con l’obiettivo di rendere lo spazio più sicuro, moderno e funzionale per le famiglie.

L’operazione comporta un investimento complessivo di circa 40mila euro e rappresenta uno degli interventi programmati dall’amministrazione comunale per migliorare la qualità e la sicurezza delle aree gioco cittadine. La scelta del periodo primaverile per l’avvio dei lavori è stata dettata da esigenze tecniche: nei mesi invernali, infatti, le basse temperature non avrebbero consentito una corretta posa della pavimentazione, compromettendone la tenuta e l’efficacia nel tempo.

Non si tratta dell’unico intervento previsto. Nella stessa settimana inizieranno anche i lavori di manutenzione al parco giochi del Buglio, dove verranno sistemate alcune attrezzature danneggiate o deteriorate, sia a causa dell’usura dovuta agli anni di utilizzo sia per i danneggiamenti subiti nel tempo.

Due operazioni che, nelle intenzioni dell’amministrazione, segnano un ulteriore passo nel percorso di attenzione verso gli spazi pubblici dedicati ai più piccoli e alla vita di quartiere.

"Interventi concreti e attesi, che migliorano la fruibilità e la qualità degli spazi dedicati ai più piccoli — sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Ghione —. Continuiamo a intervenire con azioni mirate, compatibilmente con le risorse disponibili, per rendere i nostri parchi sempre più curati e accessibili a tutta la comunità".