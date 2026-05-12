Cairo mette in sicurezza i giardini di via Monsignor Bertolotti: tiranti di consolidamento per le alberature ad alto fusto

Il Comune di Cairo Montenotte mette in sicurezza le alberature dei giardini di via Monsignor Bertolotti, intervenendo su alcune piante ad alto fusto che, a seguito di un controllo fitostatico, hanno evidenziato la necessità di operazioni di consolidamento e manutenzione straordinaria.

Le verifiche tecniche hanno infatti messo in luce la presenza di alberi che richiedono l’installazione di tiranti elastici di tipo ARBOA per garantirne la stabilità, oltre alla rimozione di rami secchi considerati potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.

Per l’esecuzione degli interventi è stata individuata la ditta Liguria Verde S.a.s., con sede ad Albisola Superiore, ritenuta dall’amministrazione comunale affidabile e specializzata nella gestione del verde urbano. L’affidamento diretto comprende il consolidamento delle alberature, le operazioni di potatura, la raccolta del materiale di risulta e il successivo smaltimento in discarica autorizzata.

Il preventivo presentato dalla società prevede un costo totale complessivo di circa 10mila euro. L’intervento rientra nel più ampio programma di manutenzione del patrimonio arboreo cittadino, con l’obiettivo di garantire la piena fruibilità e la sicurezza delle aree verdi pubbliche frequentate quotidianamente dai cittadini.

I giardini risultano chiusi dallo scorso 7 aprile e la messa in sicurezza delle piante si aggiunge agli interventi già realizzati nelle settimane scorse, come l’installazione di tre nuovi giochi per bambini e la realizzazione di una pavimentazione antitrauma colata.