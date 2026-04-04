Calizzano: al via la manutenzione primaverile di cimiteri, aree verdi e spazi pubblici

Con l’arrivo della primavera, il Comune di Calizzano dà il via a una serie di interventi di manutenzione sul patrimonio pubblico, realizzati in economia diretta grazie al lavoro degli operai comunali.

Tra le aree interessate, particolare attenzione è rivolta ai cimiteri: nei giorni scorsi i lavori hanno interessato il camposanto in località Camporosso, con interventi su marciapiedi, caditoie e coperture.

"Si tratta di interventi programmati dall’Ufficio Tecnico – spiegano dal Comune – inseriti in un piano più ampio di cura e valorizzazione degli spazi pubblici". Il programma proseguirà nelle prossime settimane, estendendosi anche agli altri cimiteri comunali, alle aree verdi, ai marciapiedi e alla viabilità cittadina.

L’iniziativa rappresenta un impegno costante dell’Amministrazione per garantire sicurezza, decoro e rispetto dei luoghi della comunità.