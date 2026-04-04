Fior d’Albenga 2026: “Obiettivo Fiorire” porta la fotografia nelle vetrine del centro storico

In occasione di Fior d’Albenga 2026, il Centro Storico della città si trasformerà in un vero e proprio percorso espositivo diffuso grazie alle suggestive fotografie realizzate dal Circolo Fotografico San Giorgio, protagoniste della mostra dal titolo “OBIETTIVO FIORIRE”.

Il progetto prevede l’esposizione di 45 fotografie all’interno delle vetrine degli esercizi commerciali aderenti, con un racconto visivo dedicato ai fiori e alle imprese agricole locali. Un percorso che valorizza il territorio attraverso uno sguardo artistico e inedito, capace di unire la bellezza della natura alla sua interpretazione fotografica.

Le immagini sono state selezionate nell’ambito di un concorso interno al Circolo Fotografico San Giorgio, realtà riconosciuta nel panorama nazionale e rappresentante locale della Federazione Internazionale FIAP. Una prima selezione è stata effettuata da una giuria qualificata, seguita da una successiva valutazione della Direzione artistica del Circolo.

Vincitori del concorso

Rita BAIO – 1° Premio

Dino GRAVANO – 2° Premio

Prospero ROVERARO – 3° Premio

Menzioni d’Onore

Dino CATANEO

Giuseppe GENCO

Ammessi

Paolo ALBERTINI

Angela BALBI

Elena TOBIA

Lara GIURDANELLA

Roberta TORTELLO

Danila FORNASIER

Simonetta ETZI

Un gioco per il pubblico: una foto “misteriosa”

Il Circolo Fotografico San Giorgio propone inoltre un’iniziativa ludica rivolta a cittadini e visitatori: tra tutte le opere esposte, una sola è stata realizzata con l’intelligenza artificiale.

Il pubblico sarà invitato a individuarla nella giornata di sabato 2 maggio, secondo le modalità che verranno comunicate sui canali social Scoprialbenga. Chi per primo individuerà correttamente l’immagine generata dall’IA riceverà un premio domenica 3 maggio.