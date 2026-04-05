Toirano, cade da un albero e si ferisce: bambino trasportato in elisoccorso al Gaslini

Soccorsi in azione nel pomeriggio odierno a Toirano, in piazza Rosciano, dove un bambino è rimasto ferito a seguito di una caduta da un albero sul quale era salito per gioco. Secondo le prime informazioni, il piccolo si sarebbe procurato una lesione con un ramo.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Loano e l’automedica del 118, che hanno prestato le prime cure.

Il bambino, che ha riportato una ferita sottocutanea, è stato inizialmente trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Successivamente è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Gaslini di Genova tramite l’elisoccorso dei Vigili del Fuoco.