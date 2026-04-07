Savona, al via le celebrazioni per i 125 anni della Cgil

Si sono aperte stamane le celebrazioni per i 125 anni della Cgil di Savona, un traguardo importante che affonda le sue radici nella storia del movimento dei lavoratori sul territorio. Era infatti l’8 aprile 1901 quando, al Teatro Chiabrera, nacque la Camera del Lavoro cittadina durante un’affollata assemblea alla presenza del deputato Pietro Chiesa, incaricato del discorso programmatico.

Oggi, a distanza di oltre un secolo, il sindacato savonese celebra un percorso segnato da profonde trasformazioni economiche e sociali. In questi 125 anni il mondo del lavoro è cambiato radicalmente: mestieri storici hanno perso centralità mentre nuovi settori si sono sviluppati, in un contesto sempre più caratterizzato da precarietà, disuguaglianze e transizioni produttive. Non è invece cambiato il ruolo della Camera del Lavoro, che continua a rappresentare un presidio sociale fondamentale, capace di dare voce e forza collettiva ai bisogni individuali.

La Cgil di Savona arriva a questo anniversario con una presenza capillare sul territorio, grazie a 20 sedi e oltre 22 mila iscritti, in crescita nel 2025 con 453 adesioni in più rispetto all’anno precedente. Un impegno costante che si rivolge a lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, disoccupati, stranieri e giovani, ampliato nel tempo attraverso una rete di servizi sempre più articolata. Tra le iniziative più recenti anche l’apertura dello Sportello orienta lavoro all’interno del Campus Universitario, a conferma dell’attenzione verso le nuove generazioni.

Al centro dell’azione sindacale resta il lavoro inteso come diritto universale, strumento di emancipazione e fondamento di una vita dignitosa, in linea con i principi sanciti dall’Articolo 1 della Costituzione. Uno sguardo rivolto al futuro, con priorità chiare: lavoro stabile, sicuro e giustamente retribuito, difesa del sistema pubblico e promozione di uno sviluppo sostenibile che non lasci indietro nessuno.

Il programma celebrativo ha preso il via proprio questa mattina, 7 aprile, alle ore 9 presso il Salone Giancarlo Pinotti della Camera del Lavoro in via Boito 9/R, con l’apertura dell’Assemblea Generale della Cgil. Ad inaugurare i lavori è stato il professor Giuseppe Milazzo, docente di storia, con una lectio magistralis dedicata alla nascita della Camera del Lavoro.

Le iniziative proseguiranno nelle prossime settimane e culmineranno il Primo Maggio alle Officine Solimano di Savona, dove sono previsti concerti, un talk sul lavoro, proiezioni dedicate al mondo del lavoro e all’ottantesimo anniversario del voto alle donne, oltre a eventi teatrali per bambini.