Cgil Savona: Simone Turcotto eletto nella Segreteria Confederale

Simone Turcotto entra a far parte della Segreteria Confederale della Camera del Lavoro di Savona con delega all’organizzazione. L’elezione del nuovo Segretario Confederale è avvenuta nel corso dell’Assemblea Generale della CGIL savonese che si è svolta questa mattina presso la Camera del Lavoro. La votazione, svoltasi a scrutinio segreto, ha registrato il seguente esito: su 72 aventi diritto, 60 votanti di cui 51 voti favorevoli, 4 astenuti e 5 contrari.

Turcotto vanta una significativa esperienza sindacale nella CGIL: negli anni scorsi ha ricoperto l’incarico di Segretario della Filcams e del Nidil e, fino a pochi giorni fa, quello di Segretario Generale della Filt di Savona, incarico per il quale venerdì scorso è stato eletto Michele Bello.

“Sono onorato di essere stato eletto per un incarico così importante all’interno della Camera del Lavoro di Savona, in un momento storico particolarmente complesso anche per le organizzazioni sindacali. Lavorerò in continuità con quanto portato avanti in questi anni dalle compagne e dai compagni che si sono avvicendati nella delega all’organizzazione, anche in vista del percorso congressuale che si aprirà alla fine del 2026”, ha dichiarato Turcotto.