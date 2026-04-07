Zuccarello ricorda le nozze storiche tra Enrico Del Carretto e Caterina di Clavesana

Domenica 12 aprile il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, nell’ambito della rassegna “Medioevo nei feudi dei Del Carretto”, organizzerà a Zuccarello l’evento “Ricordando le nozze tra Enrico Del Carretto e Caterina di Clavesana”, volto a commemorare il 700° anniversario di questo matrimonio, che unì due esponenti di altrettante nobili famiglie che scrissero la storia del basso Piemonte e del Ponente Ligure nel Medioevo.

Il programma della cerimonia sarà il seguente: i partecipanti si ritroveranno alle ore 11.15 davanti alla Chiesa Parrocchiale dedicata a San Bartolomeo Apostolo. Successivamente, i gruppi storici sfileranno lungo via Armando Tornatore fino al Teatro Comunale Quinzio Delfino, dove si terrà una solenne cerimonia, durante la quale interverranno Claudio Paliotto, sindaco di Zuccarello, e i primi cittadini dei comuni storicamente legati ai Del Carretto e ai Marchesi di Clavesana.

Il giornalista e divulgatore storico Andrea Carnino farà scoprire al pubblico la storia del Marchesato di Zuccarello e gli importanti legami matrimoniali dei suoi marchesi. Al termine della cerimonia verrà conferito uno speciale attestato di benemerenza al Comune di Zuccarello e allo storico Giorgio Casanova, autore del libro “Il Marchesato di Zuccarello - dalla Val Neva alla Val Pennavaira, un viaggio tra millenni di storia ligure”.

La cerimonia è patrocinata dai consigli regionali di Liguria e Piemonte, dalle Province di Savona e Cuneo e dal Comune di Zuccarello. La partecipazione è libera.