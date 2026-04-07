Albenga, nasce la prima pizza dedicata alla Fondazione ANT: sosterrà i progetti oncologici

Dal 4 aprile, in concomitanza con l'inaugurazione di "Fiord'Albenga", presso la pizzeria "33 Giri" in Via delle Medaglie d’Oro, 33 e presso "Fa Fumme" in Piazza delle Erbe, 6 si potrà gustare la pizza "ANT", preparata dalle mani esperte di Matteo Maulini, Fabio e Simone.

"Avevo parlato con Laura, la moglie di Matteo, della mia idea di dedicare una pizza alla Fondazione della quale sono volontaria dal 2009 - commenta Cristina Pavanelli - lei l'ha proposta a Francesca Barbera e Massimo Rizzo titolari delle sopracitate pizzerie, e voilà: i giochi sono fatti, perfettamente in tema con l'atmosfera di Fior d'Albenga. Sono orgogliosa perché mai nessuno aveva dedicato una pizza alla Fondazione ANT".

Francesca, Massimo, Matteo e Cristina hanno selezionato con cura gli ingredienti per la pizza "ANT", scegliendo per l' acronimo ingredienti del territorio: Acciughe, Noci e Trombette, con aggiunta di burrata e pomodorini soleggiati, ma anche ingredienti idonei dal punto di vista nutrizionale.

Residenti e turisti che sceglieranno questa specialità, quindi, lo faranno con la consapevolezza di gustare un prodotto d'eccellenza e contemporaneamente, di sostenere i progetti oncologici della Delegazione di Albenga. Solo nel mese di aprile, infatti, sono in calendario ben cinque giornate dedicate alla diagnosi precoce del melanoma e una giornata per la prevenzione del tumore mammario. Non resta quindi che correre ad assaggiare la "ANT" dal 33 giri e da Fa Fumme: non una pizza qualsiasivoglia, ma una scelta speciale per fare del bene... togliendosi (anche) la voglia!

E chi si recherà presso il Charity da Cuore a cuore in Via Roma 46 con lo scontrino riceverà un simpatico gadget.