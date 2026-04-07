I Leo Club Valbormida donano una tv all'Avis di Cairo

Un gesto concreto, nato dalla collaborazione e dal desiderio di migliorare la qualità degli spazi dedicati alla solidarietà. Sabato 4 aprile i Leo Club Valbormida hanno portato a termine un nuovo service presso la sede dell’Avis di Cairo Montenotte, confermando ancora una volta la loro attenzione verso la comunità locale e verso chi, con un semplice gesto, contribuisce a salvare vite.

"L’iniziativa è scaturita dalla volontà di rendere più accoglienti e funzionali gli ambienti destinati ai donatori di sangue. In collaborazione con il gruppo giochi di Cairo Medievale e grazie ai fondi raccolti attraverso attività ed eventi organizzati congiuntamente, è stato possibile donare alla sede associativa un nuovo schermo televisivo, destinato alla sala accoglienza e all’area di attesa", spiegano dal Leo Club Valbormida.

Un intervento semplice ma significativo, che testimonia come anche piccoli miglioramenti possano incidere positivamente sull’esperienza di chi sceglie di donare.

L’attenzione verso il benessere dei donatori rappresenta infatti un elemento fondamentale per sostenere e promuovere la cultura della donazione, soprattutto in un contesto in cui la disponibilità di sangue continua a rappresentare una risorsa preziosa per il sistema sanitario.